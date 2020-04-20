شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. تحرير مناطق جديدة شمال الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الآن.. تفاصيل الانتصارات وتحرير المناطق شمال الضالع يحدث الآن... بعد السّيطرة الكاملة على بلدتي القرحة والخرازة والعديد من المواقع الاستراتيجيَّة من قبضة المليشيات الحُوثية شمال مديريَّة قعطبة، معارك عنيفة تخوضها القوَّات المُسَلَّحَة الجنُوبيَّة والمشتركة وسط بلدة هِجَار وأطراف بلدة شليل في قطاع (باب غلق) تُستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واشتباكات وجهاً لوجه داخل بلدة هِجَار في هذه اللحظات تزامنًا مع وصول تعزيزات للمليشيات الحُوثية من محافظتي إب وذمار وأصوات المدافع والدبّابات الجنوبيَّة تدويّ في جبهات الفاخر مع تقدم كبير لقوَّاتنا المُسَلَّحَة وتضييق الخناق على معسكر الحساحس الاستراتيجيّ. Advertisements • شايف محمد الحدي #معركة_قطع_النفس #المركز_الإعلامي_لمحور_الضالع_القتالي

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