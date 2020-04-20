شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمع تمام وتفقد للجاهزية لأفراد الدفعة الثانية والثالثة والرابعة بشرطة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 تعز - الخليج 365 عقد في مبنى إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات جمع تمام وتفقد الجاهزية لدى أفراد الدفعة الثانية والثالثة والرابعة ( أمن عام) بشرطة تعز.

Advertisements وحضر الجمع مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف والمساعد لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد المخلافي. ويهدف الجمع إلى الإطلاع على مستوى الإنضباط العسكري للأفراد وتفقد الجاهزية لديهم ، وتقييم مستوى الأداء بحيث يتم تجاوز جوانب القصور والسلبيات ووضع المعالجات المناسبة للإرتقاء بالعمل الأمني وتعزيز الجوانب الإيجابية والنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية. كما تم التأكيد خلال الجمع على ضرورة الإنضباط بتوجيهات القيادة الأمنية والضبط والربط العسكري والزي العسكري والإلتزام الكامل بتنفيذ المهام الأمنية وتمثيل الدولة بالشكل اللائق وتجسيد القانون على أرض الواقع في التفاعل مع قضايا المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

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