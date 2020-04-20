تعز.. مدير قسم شرطة الجديري يلتقي بعقال الحارات في نطاق القسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

التقى مدير قسم شرطة الجديري العقيد أحمد الأهدل بعقال الحارات في نطاق القسم



Advertisements

وفي بداية اللقاء هنأ العقيد الأهدل عقال الحارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ونقل لهم تحيات مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أعمالهم الموكلة إليهم .

وفي اللقاء حث العقيد الأهدل عقال الحارات على رفع الحس الأمني ومضاعفة الجهود خصوصا مع حلول شهر رمضان من خلال التواصل المستمر مع القسم والإبلاغ عن كل ما يزعزع الأمن والإستقرار والسكينة العامة .

كما شدد الأهدل إلى ضرورة تعاون عقال الحارات في نطاق قسم شرطة الجديري مع الحملات الرسمية والمجتمعية لمكافحة فيروس كورونا والتفاعل الإيجابي في أوساط المجمتمع والقيام بدور التوعية لما فيه المصلحة العامة