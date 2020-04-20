محافظ تعز يوقع مع منظمة كير مشروع دعم المزارعين ب700 الف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

تعز - المن العربي

التقى محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان، مسوؤل منظمة كير العالمية السيد عبدالحكيم شمسان لمناقشة برنامج التدخلات في المحافظة.



وفي اللقاء وقع المحافظ مع منظمة كير اتفاقية مشروع التدخل في الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين الأشد فقرا في مديرية الوازعية بعدد ( 3800 ) مزراع بتكلفة( 700 )الف دولار.

كما ناقش اللقاء حجم التدخلات الانسانية التي تنفذها منظمة كير في مديرية الوازعية وعدد من مديريات المحافظة ، حيث أشاد المحافظ بالدور الانساني الفاعل للمنظمة والذي يتضح من خلال البرامج والانشطة التي تنفذها المنظمة ولها نتائج ملموسة في تخفيف معاناة المواطنين.

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وأكد المحافظ شمسان إن السلطة المحلية تثمن هذا الجهود وتعمل على تسهيل عمل المنظمات بحيث تتحقق الاستجابة وفقا لخطط الاحتياج التي أعدتها المحافظة عبر مكتب التخطيط والتعاون الدولي.

من جانبه أوضح مندوب منظمة كير العالمية أن وتيرة التعاون والتنسيق تشهدا تقدما كبيرا ، معتبرا أن الاجراءات والجهود التي تبذلها السلطة المحلية بقيادة المحافظ أثمرت مزيدا من البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها وتشمل عدد من المجالات والمديريات في المحافظة.

حضر اللقاء مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل ومدير مديرية الوازعية أحمد الظرافي .