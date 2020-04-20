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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: مرحلة تفكك إيران لم تعد مجرد تكهنات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، خالد الزعتر، إن مرحلة التفكك التي تقف إيران على أعتابها لم تعد مجرد تكهنات.
وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: ليس من المبالغة ان قلنا إنها أصبحت واقعا لا مفر منه في ظل التردي الاقتصادي وحالة الانقسام والصراع بين المؤسسات الإيرانية والتوتر بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة المرشد.
ولفت إلى أن حالة التنافس في الداخل الإيراني بين مؤسسة الخارجية والحرس الثوري وصلت إلى مستويات عالية، فالقائد الجديد للحرس الثوري يدفع باتجاه استمرارية سياسة قاسم سليماني في هيمنة الحرس الثوري على الملفات الخارجية والعمل على تهميش دور وزارة الخارجية.
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