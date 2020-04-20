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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
صنعاء - الخليج 365
أزمة خانقة في الغاز المنزلي لليوم الرابع بصنعاء
أفاد سكان محليون في العاصمة صنعاء، بأن أزمة خانقة في الغاز المنزلي بدأت منذ أيام.
وفي التفاصيل، تشهد العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، أزمة خانقة في الغاز المنزلي لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.
وذكرت مواقع إخبارية محلية أن "أزمة خانقة في الغاز المنزلي بدأت منذ الأربعاء الماضي وحتى اللحظة لا تزال مستمرة، حيث ارتفع سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى تسعة آلاف ريال يمني".
ونقلت عن مصادر محلية قولها، إن أزمة الغاز برزت بشكل مفاجئ، ما يوحي بأنها مفتعلة من قبل ميليشيا الحوثي، وذلك بهدف بيع الأسطوانات بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة لجني أرباح باهظة.
ومنذ فترة طويلة يشكو سكان العاصمة صنعاء من صعوبة الحصول على اسطوانات الغاز المنزلي نتيجة استمرار الميليشيات بالتحكم بتوزيع الأسطوانات عبر عقال الحارات، بالإضافة إلى بيعه في السوق السوداء، الذي يسيطر عليه قيادات حوثية رفيعة.
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