اخبار الخليج / اخبار اليمن

الأمم المتحدة تحذر من آثار مدمرة لانتشار فيروس كورونا في اليمن

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تحذر من آثار مدمرة لانتشار فيروس في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

الأمم المتحدة تحذر من آثار مدمرة لانتشار فيروس كورونا في اليمن

متابعات_ الخليج 365

أكدت منظمة "اليونيسيف"، أنها تعمل على توسيع برامج التأهب والاستجابة لمواجهة "كورونا" "كوفيد - 19" في اليمن، محذرة من الآثار المدمرة جراء تفشي الفايروس المستجد.

 

وقالت "يونسيف"، في بيان صحفي، إن "أي انتشار لفيروس "كورونا" في البلد قد يتسبب بآثار مدمرة للمجتمعات المحلية الأكثر هشاشة والتي تعمل اليونيسف بالفعل على تلبية احتياجاتها".

Advertisements

 

وقالت: "في ظل تهاوي النظام الصحي في اليمن، تواجه العديد من الأسر صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها".

 

وزادت: "تصارع المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة فاشيات أخرى كحمى الضنك والكوليرا وانعدام الأمن الغذائي، والأزمة الاقتصادية".

 

يشار إلى أن السلطات الصحية أعلنت، في العاشر من الشهر الجاري، تسجيل أول حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" بمدينة الشحر في محافظة حضرموت شرقي البلاد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من آثار مدمرة لانتشار فيروس كورونا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا