نزع 2834 لغماً حوثياً وذخائر في النصف الأول من أبريل الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكر مصدر مسؤول في المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، نزع آلاف الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، والتي كانت مليشيات الحوثي قد زرعتها في الأشهر الماضية.



‏وذكر مدير عام مشروع "مسام" السيد "أسامة القصيبي" في تصريح لمكتب مسام الإعلامي، أن مجموع ما نزعته فرق المشروع منذ بداية الشهر بلغ 2834 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

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وأضاف "القصيبي"، إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 1433 لغماً وذخيرة غير منفجرة، مشيراً إلى أن الفرق نزعت منذ يوم 28 مارس الماضي ولغاية يوم 16 أبريل الجاري 5217 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وبين مدير عام المشروع، أن الفرق الهندسية للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 1132 ذخيرة غير منفجرة و11 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى نزع 263 لغماً مضاداً للدبابات و27 لغماً مضاداً للأفراد.

وقال "القصيبي"، إن فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 195237 متراً مربعا من الأراضي اليمنية.

ولفت مدير عام مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن إلى أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع بلغ 161238 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة