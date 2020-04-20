البيضاء.. مصرع العشرات من عناصر المليشيا بكمين للمقاومة في الصومعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي العشرات من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في وقت متأخر مساء الاحد 19 ابريل/ نيسان 2020م، بمحافظة البيضاء.



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وذكر مصدر عسكري ميداني، أن عددا من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم فيما جرح آخرون، بكمين محكم نصبته القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية في جبهة الحازمية على مقربة من موقع "جميمة وفا" التابعة لقرية ذي مضاحي بمديرية الصومة.

وأضاف المصدر أنه تم رصد المجموعة الحوثية بجميع تحركاته والسماح لها بالتقدم إلى ان وصلت قرب موقع "جميمة وفا"، وتم مباغتتهم بهجوم عنيف قتل وجرح العشرات من عناصر المجموعة.

يشار إلى مليشيا الحوثي تلقت ضربات موجعة بمختلف الجبهات خسرت على إثرها المئات من عناصرها بينهم قيادات بارزة