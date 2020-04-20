شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : فوز العتيبي تثير الجدل بالحديث عن «طلاقها» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت الناشطة المثيرة للجدل فوز العتيبي، في جدل واسع بين متابعيها بعدما تحدثت عن طلاقها من زوجها أحمد الموسى، الذي اعتبرت أن الكثيرين ينتظرونه بسبب شروط عقد زواجها الصعبة.

وتحدث أحد الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الجميع ينتظرون طلاق فوز العتيبي وكان يقول إن البث المباشر الذي ظهرت فيه فوز العتيبي برفقة زوجها وهما يتحدثان بكلام غير مفهوم ويترنحان في مشاهد منافية للعادات، أوصل رسالة مهمة وهي أن العقود المنفردة ليست كافية وآمنة.

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وقال الشخص المذكور، أن زوجها وقّع على عقد زواج بشرط جزائي قيمته 500 ألف ريال ووجد ثغرة يسقط بها هذا الحق، لذا لا يضحك عليكم أحد ويقول إن الشروط وحدها كافية في عقود الزواج وأنه عندما تنتهي المصلحة تتكشف الأقنعة.

ومن جانبها، علقت فوز العتيبي على ذلك المنشور بقولها: " اكتشفت إن فيه ناس كثير تنتظر طلاقنا وأكثر واحد حزني ذا على طول فرح واحتفل بطلاقنا وقام يتخيل سواليف من رأسه واضح شروط عقدي قاهرته لدرجة عجز يمسك شماتته لين يتأكد من الحماس " .

وفرضت " العتيبي " شروطا صعبة بشأن زواجها، والتي كان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال، وعدم الزواج عليها، بجانب توفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال.