شكرا لمتابعة خبر عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر يفجر “مفاجأة” ويكشف سبب اعتقال الشيخ طلال آل ثاني ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، إن قطر تلفق التهم لكل من يعارضها.

وحسب “العربية.نت”، أضاف إن : “قضية الشيخ طلال آل ثاني “ملفقة” وتم اعتقاله خوفا من مطالبته بالحكم .

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مشيرا إلى أن ميراث الشيخ طلال يسدد المبالغ المزعومة وأكثر.”

وأشار إلى أنه قابل رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع حرم الشيخ طلال آل ثاني القابع في أحد سجون قطر لمساعدتهم في التواصل مع الشيخ طلال بعد أن منعتهم الحكومة القطرية من ذلك.

لافتا إلى أن المخاوف على صحة الشيخ طلال “كبيرة”.

وكانت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، المعتقل في قطر، أعلنت في وقت سابق أن وضع زوجها الصحي خطير ويتدهور، وأنه يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في سجنه.

وأكدت أن السلطات القطرية لم توجه أي اتهامات للشيخ طلال المعتقل منذ 7 سنوات، ورفضت تقديمه ولا تزال إلى محاكمة “عادلة”، وقالت إن “مقربين من الأسرة الحاكمة ربطوا الإفراج عنه بعودتها لقطر”، مشيرة إلى أن السلطات القطرية تمنع العائلة من التواصل معه.