شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : كاميرا الهاتف ترصد “شبحا أسودا” أثناء استعراض شخص لـ “رقصة شهيرة”.. شاهد كيف ظهر في شكل مخيف ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حظي مقطع فيديو نشره مستخدم على موقع التواصل “تيك توك” بتفاعل واسع؛ وذلك بعد اكتشاف المتابعين وجود شبح يظهر في الفيديو بشكل مفاجئ خلف الشخص.

ونشر “روبن” مقطع فيديو وهو يرقص على أغنية مشهورة، وعلق على الفيديو قائلاً: “أنا في المنزل لوحدي؛ لذا تعلمت رقصة TikTok.. ولكن ما الذي وصلت إليه حياتي؟”.

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فيما ركز المتابعون على شيء آخر غير رقص “روبن”، وهو وجود “شبح” في الخلفية، وشاهدوا رؤية ضبابية غامضة تظهر في أعلى الدرج قبل أن تختفي بسرعة.

ومن جانبه، قام “روبن” فيما بعد بالرد على المتابعين وشكر الجميع على قلقهم، معلقًا: “أنا مريض في معدتي نوعًا ما الآن، وسأحاول النوم”، كما وعد بالعودة للإجابة على الأسئلة في التعليقات لاحقًا.