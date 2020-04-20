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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير" السلطات تعلن حظر تجوال مشدد 24 ساعة حتى أشعار أخر ومنع الخروج والدخول .. الا رجال الطوارء تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​ ت الداخلية السعودية، السبت، منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيين في محافظة الأحساء، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في الداخلية قوله “إنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية ، الفاضلية) في محافظة الأحساء، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر”. السعودية تعلن إغلاق مناطق جديدة وعزلها وأوضح المصدر أنه “يسمح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا”. وتابع المصدر: “تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحيا وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية”. ولفت المصدر إلى أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وهي تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

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