شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان أشترطو الحوثيون" بعدم توقيع هادي للسلام..تقدم للرئيس هادي سفير خارجية دولة عظمى .. خطة جهنمية ستجبر الحوثيين على الاستسلام ومغادرة صنعاء تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 20-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 20-4-2020? بعد ان أشترطو الحوثيون" بعدم توقيع هادي للسلام..تقدم للرئيس هادي سفير خارجية دولة عظمى .. خطة جهنمية ستجبر الحوثيين على الاستسلام ومغادرة صنعاء تفاصيل ! جديد اب برس Advertisements ​ السفير البريطاني عن الحل الوحيد الذين يمكن ان ينهي تمرد الحوثيين وقال السفير أن الزام الحوثيين بتنفيذ القرار الدولي يحتاج الى حدوث تقدم على الارض من قبل الجيش اليمني ووجود ضغوط خاجية . واعتبر السفير البر يطاني ان ما نحقق للجيش اليمني في الجوف ومارب سيجعل الحوثي انه لن يستطيع ان يحقق النصر ويستلم السلطة في اليمن. واضاف توالي الاتصارات في الجبهات والتلويح باقتحام صنعاء سيجعل الحوثيين يعيدون حساباتهم للرضوخ للامر الواقع والانخراط في عملية سلام حقيقي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان أشترطو الحوثيون" بعدم توقيع هادي للسلام..تقدم للرئيس هادي سفير خارجية دولة عظمى .. خطة جهنمية ستجبر الحوثيين على الاستسلام ومغادرة صنعاء تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.