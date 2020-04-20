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عدن - ياسمين التهامي - عاجل قرار حصري في ظل كورونا" مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعلن قرار الصيام في شهر رمضان المبارك تفاصيل ونص القرار !

جديد اب برس

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مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أحكام الصيام في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه الأول لعام 2020 الذي عقده اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه. وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات، يوم الأحد، إن "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي تدارس أحكام الصيام في هذه الظرفية التي يعرف فيها العالم انتشار وباء كورنا المستجد، وحث الأصحاء من المسلمين على اغتنام فرصة الصيام، لشكر النعمة والدعاء بالخير لبلدنا الذي وفر مسحًا طبيًا لجميع المواطنين والمقيمين". كما أفتى المجلس للكوادر الطبية الذين هم خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الوباء بجواز الأخذ برخصة الإفطار بالضوابط المذكورة في فتوى المجلس، مستندًا في ذلك على أدلة من المذاهب المعتمدة، ومقتضى مقاصد الشرع الحكيم. وناقش المجلس بعض المسائل الفقهية الأخرى التي يحتاجها الناس في شهر رمضان المبارك كالزكاة وصلاة التراويح والعيد في ظل الظروف الحالية. وقال البيان إن "الظروف الاستثنائية التي نمر بها تدعونا للتأكيد على المعاني الإنسانية السامية التي حثنا ديننا الحنيف على إظهارها وإفشائها وذلك عبر نشر قيم التراحم والتعاطف، وتعزيز العلاقات البشرية التي تقوم على مبدأ التضامن والتعاون ووحدة المصير". وأكد وجوب الالتزام بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية القاضي بتمديد العمل بقرار إغلاق المساجد حتى إشعار آخر.