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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون السعودية رهف القنون: اسمها تصدر مواقع التواصل بعد فيديو هدى العمري الصادم وهذا مصيرها!.. شاهد(فيديو صادم)

عاد اسم الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون للواجهة مجددا على مواقع التواصل في المملكة، تزامنا مع انتشار مقطعا مصورا على نطاق واسع للمعارضة السعودية هدى العمري كشف عن وضعها المزري حيث تحولت إلى مشردة في شوارع لندن.

وأبدى عدد من السياسيين والنشطاء السعوديين المحسوبين على النظام السعودي شماتتهم بهدى العمري، مذكرين اياها بقصة رهف القنون وتمنوا لها نفس المصير

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وأعاد مغردون سعوديون اسم رهف القنون التي أثارت قضيتها الرأي العام في المملكة وخارجها بعد هروبها من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري بداية عام 2019، وربطوه بمصير هدى العمري ووجهوا لها عدة رسائل وتحذيرات.

يشار إلى أنه منذ يومين يتصدر اسم المُعارضة هدى العمري حديث السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لانتشار مقطع فيديو يوثق الحالة المأساوية التي تعيشها في بريطانيا، حيث أصبحت مشردة وبلا مأوى، وتنام في شوارع العاصمة لندن.

ولم تحظ العمري بتعاطف المغردين السعوديين، وأكدوا أنها اختارت بنفسها الهروب والتشرد بحجة أنه لا شيء يعجبها في المملكة، في وقت قال فيه آخرون إن هدى استخدمت هذا الفيديو لتثير مشاعر المواطنين، علّها تعود إلى بلدها.

البداية كانت عندما ظهرت هدى العمري في مقطع الفيديو المصور من هاتف أحد الأشخاص يقول لها: “السلام عليكم، مسلمة انت؟ ومن أين”، قبل أن ترد وتقول: “نعم مسلمة ومن السعودية”، وعند سؤال المصور مستغربا: “سعودية وتنامي هنا؟” ردت بالقول: “أنا مشردة هنا في هذا البلد.. لي سنة وشوي مشردة..”

وأضافت عندما سألها إن كانت تحمل أي إثباتات على أنها تحمل الجنسية السعودية، ردت قائلة: “نعم، أنا سعودية واسمي معروف، هدى العمري”.

وكانت الشابة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) حصلت على حق اللجوء في كندا العام الماضي، بعد أن كانت أوقفت في مطار بانكوك.

وأثارت قصة رهف القنون التي هربت من عائلتها إلى تايلاند ثم إلى كندا ضجة كبرى في العالم، وتسببت أكثر من مرة في غضب العديد من السعوديين.

هذا ووجه الناشط السعودي محمد العتيبي رسالة شديدة اللهجة لنظام محمد بن سلمان ومطبليه من الذباب الإلكتروني، وذلك إثر انتشار مقطع فيديو للمعارضة السعودية هدى العمري بعد أن أصبحت مشرّدة في شوارع العاصمة البريطانية.

ولوحظ أنّ أمراء ومشاهير من “آل سعود” نشروا الفيديو عبر حساباتهم للشماتة بـ”هدى” وفتحوا المجال أمام متابعيهم للهجوم عليها وعلى المعارضة السعودية، واتهامها بأنّها السبب في ما وصلت إليه .

وقال العتيبي، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “شفت مقطع فيديو لهدى العمري صورها واحد خسيس، وأنا لا أعرفها وأول مرة أشوفها وقمت ببعض الاتصالات وأبلغني بعض الأصدقاء عن وضعها فهي تعاني من مشاكل. والله يرفع عنها”.

وأضاف: “علقت بسبب عديمي الرجولة، وقليلي المروءة، الذين استغلوا الموضوع لدوافع سياسية بدلاً من مساعدتها، قاموا باستغلال الموضوع لتجميد إلاهكم القذر الخالي من الإنسانية محمد بن سلمان”.

وتابع: “هذه فرصة لتمجدون سيدكم محمد بن سلمان الخالي من الأخطاء، هي انسانة قدراتها العقلية غير سليمة، لكن من هاجمها ليس فيه خير، وليسوا عرباً ولو أنكم عيال ناس ومتربين ما تفعلون ذلك، أأنتم مسلمين؟”.

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