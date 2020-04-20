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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. مكبرات الصوت تجوب شوارع مدينة عدن .. والرعب يجتاح الأهالي عقب دعوتها المواطنين للتوجه إلى جبهات القتال والمجلس الانتقالي يعلن النفير العام ضد الشرعية

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