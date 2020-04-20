شكرا لمتابعة خبر عن خطير جدا..وزارة الصحة السعودية تباغت الجميع وتمنع المغتربين اليمنيين والسعوديين من تناول الشاهي العدني لهذا السبب الصادم الذي لا يخطر على البال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خطير جدا..وزارة الصحة السعودية تباغت الجميع وتمنع المغتربين اليمنيين والسعوديين من تناول الشاهي العدني لهذا السبب الصادم الذي لا يخطر على البال

2020/04/20 الساعة 09:57 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطير جدا..وزارة الصحة السعودية تباغت الجميع وتمنع المغتربين اليمنيين والسعوديين من تناول الشاهي العدني لهذا السبب الصادم الذي لا يخطر على البال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.