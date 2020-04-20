شكرا لبحثكم عن خبر قبائل خولان تحشد لنصرة خالد الرويشان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية في منطقة خولان "التي ينتمي إليها الاديب "خالد الرويشان" الذي اختطف امس من منزله في ساعه مبكرة من قبل ميلشيا الحوثي "بأن قبائل خولان بدأت تحتشد إلى منطقة الشرزة لمناقشة قضية اختطاف الرويشان من قبل ميليشيا الحوثي.

وتعد منطقة الشرزة منطقة تجمع هامة لقبائل خولان لمناقشة قضاياها الهامة.

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وبحسب المصادر فإن الحوثي وبعد أن رأت استعداد القبائل أرسلت قيادات حوثية بينهم مشائخ من محافظة صنعاء كوساطة إلى قبائل خولان ووعدت بالإفراج عن الرويشان.

واعتبرت شخصيات بارزة في خولان عملية اختطاف الرويشان افلاس الحوثي كما اعتبرها اخرون محاولة من قبل الحوثي لاخضاع قبيلة خولان الحدودية مع مأرب البوابة الشرقية لمحافظة صنعاء من خلال اعتقال رموزها.

وجدير ذكره ان الاعتقال جاء على خلفية منشور للرويشان نشره قبل امس السبت ابدى اعجابه فيه بقصيدة تتغنى بـ “مأرب” كتبها الشاعر عامر السعيدي يوم الجمعة في وقت تتكبد فيه الحوثي خسائر فادحة في محافظة مأرب.