شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يرد بقوة: الرويشان مواطن يمني والقضاء سيحدد مصيره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين ان خالد الرويشان هو مواطن يمني وسيخضع لمحاكمة عادلة والقضاء هو الذي سيقرر مصيره . واضاف في منشور له على صحته في موقع التواصل قائلا" على الوزير السابق ان يعي تماما ان لا احد سينفعه لا القبائل ولا احد فهؤلاء لا يهتمون بخالد الرويشان ولا بغيره وكل ما يهمهم مصالحهم الشخصية .

وسخر ناشطون من حديث العزي قائلين ان العدالة لن تكون موجودة ولا وجود لها فلو كانت موجودة لتم اعتقاله بالطرق القانونية وليس اقتحام منزله وخطفه من بين اولاده وارهاب العائلة كلها .

وكان الحوثي قد داهم صباح اليوم الأحد، منزل الشاعر والأديب خالد الرويشان في العاصمة صنعاء، وقامت باعتقاله، وفقاً لمنشور لنجله “وضاح” على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأفادت مصادر محلية في منطقة خولان “التي ينتمي إليها الرويشان” بأن قبائل خولان بدأت تحتشد إلى منطقة الشرزة لمناقشة قضية اختطاف الرويشان من قبل ميليشيا الحوثي.

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وتعد منطقة الشرزة منطقة تجمع هامة لقبائل خولان لمناقشة قضاياها الهامة.

وبحسب المصادر فإن الحوثي وبعد أن رأت استعداد القبائل أرسلت قيادات حوثية بينهم مشائخ من محافظة صنعاء كوساطة إلى قبائل خولان ووعدت بالإفراج عن الرويشان.

واعتبرت شخصيات بارزة في خولان عملية اختطاف الرويشان افلاس الحوثي كما اعتبرها اخرون محاولة من قبل الحوثي لاخضاع قبيلة خولان الحدودية مع مأرب البوابة الشرقية لمحافظة صنعاء من خلال اعتقال رموزها.

وجدير ذكره ان الاعتقال جاء على خلفية منشور للرويشان نشره امس السبت ابدى اعجابه فيه بقصيدة تتغنى بـ “مأرب” كتبها الشاعر عامر السعيدي يوم الجمعة في وقت تتكبد فيه الحوثي خسائر فادحة في محافظة مأرب.