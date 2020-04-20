فريق الهلال الإماراتي يتفقد مخيم النازحين بالخوخة برفقة محافظ الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

تفقد فريق الهلال الأحمر الإماراتي مخيم النازحين بمديرية الخوخة وبرفقتهم محافظ محافظة الحديدة الدكتور / الحسن علي طاهر ومعه مدير الوحدة التنفيذية بمديرية الخوخة “تامر عبدالجبار” وتاتي هذه الزيارة بعد تعرض المخيم لحريق في احد مربعاته أدى إلى تضرر بعض الخيم الخاصة بايواء النازحين الوافدين على مديرية الخوخة من مناطق خط النار بمدينة الحديدة.



وخلال الزيارة قام فريق الهلال بإزآلة آثار الحريق وتعويض أهالي الخيم المتضررة بخيم جديدة ذات مواصفات الأمن والسلامة الخاصة بالنازحين ،كما قدم فريق الهلال مواد الايواء الكاملة ومواد غذائية لذوي الضرر من سكان المخيم.

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وأثناء الزيارة أدلى محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر بتصريح قال فيه ” إن المهم هو سلامة الأرواح البشرية فيما الممتلكات يمكن تعويضها، معربا عن شكره للهلال الأحمر الإماراتي الذي كان أول المسارعين في توفير خيام جديدة ومواد غذائية وأدوات إيوائية ”.

من جانبه أكد مدير الوحدة التنفيذية بالمديرية تامر عبدالجبار “أن هناك تقصيرا كبيرا وواضحا من قبل المنظمات ماعدا الهلال الإماراتي الذي كان كما عهدناه السباق في إغاثة المخيمات سواء في حريق يوم أمس أو الحرائق السابقة في باقي المخيمات فهو المبادر دائما إلى الإنقاذ وتقديم الإيواء والغذاء العاجل للمتضررين في الرخاء ووقت الشدة وان الهلال هو الذي يقدم المعونات الغذائية الدورية للنازحين منذ النزوح قبل سنتين والى اليوم.

وعبر اولي الضرر من المواطنين عن ارتياحهم الكبير لوقوف الهلال الأحمر الإماراتي إلى جانبهم في المحن ووقت الحاجة وان الهلال هو المبادر والسابق في كافة الأعمال الإنسانية في الساحل الغربي على وجهه الخصوص و اليمن عموما.