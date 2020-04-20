رصد لخسائر بشرية ومادية حوثية خلال الساعات الماضية بالساحل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 رصدت القوات المشتركة، خسائر الحوثيين البشرية والمادية في جبهة الساحل الغربي جراء خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن القوات ردت بالسلاح المناسب على مصادر نيران حوثية متنوعة استهدفت الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين وكيلو 16 بمدينة الحديدة. وفي قطاع مدينة الدريهمي حققت مدفعية القوات المشتركة إصابات مباشرة في مواقع للمليشيات الحوثية بمحيط قريتي الدحفش والشجن استهدفت قرى ومزارع المواطنين جنوب مركز المديرية. Advertisements وفي حيس اشتبكت وحدات من القوات المشتركة مع عناصر المليشيات جنوب شرق وشمال مركز المديرية لحظة استهدافها للأحياء السكنية في ضواحي المدينة ورصد لتحركات مسلحة. وبالتزامن شهدت مديرية التحيتا اشتباكات مماثلة جراء استهداف بقايا جيوب المليشيات مركز المديرية وقرى ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة. وفي مديرية بيت الفقية تعاملت وحدات من القوات المشتركة مع تحركات مسلحة لبقايا جيوب المليشيات الحوثية قادمة من جهة مزارع الحسينية صوب منطقة الجاح الإستراتيجية. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتمكنت من تدمير أليات في مختلف القطاعات. وتحاول المليشيات الحوثية إحداث خرق صوب المناطق المحررة على طول امتداد الساحل الغربي ولكن مصيرها ينتهي بالفشل الذريع أمام صلابة ويقضة القوات المشتركة.

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