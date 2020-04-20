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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تقصف أحياء الدريهمي السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاكاتها وخروقاتها اليومية بقصف واستهداف الأحياء السكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
مصادر محلية في الدريهمي ذكرت أن المليشيات قصفت القرى والأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120.
وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة صوب القرى والأحياء السكنية في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف الذي شنته المليشيات على الاحياء السكنية خلف حالة من الخوف والذعر في صفوف المواطنين لا سميا النساء والأطفال منهم.
الجدير بالذكر ان المليشيات الحوثية تواصل تصعيدها بقصف واستهداف مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة بشكل يومي، موقعة مئات الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء في ظل تخاذل وصمت مطبق من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
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