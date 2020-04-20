شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش والمقاومة تستعيد مواقع مهمة في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 الخليج 365 ـ الضالع حققت قوات الجيش والمقاومة، اليوم الإثنين، 20/نيسان/2020، تقدما كبيرا في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية هجار وجبل قحة الاستراتيجي في مديرية قعطبة بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي. Advertisements وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. ولفتت المصادر إلى أن المعارك التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

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