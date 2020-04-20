شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفلين بانفجار لغم حوثي في حريب نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 صنعاء - الخليج 365 قالت مصادر محلية في محافظة صنعاء إن طفلين أصيبا بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حريب نهم.

وذكرت المصادر أن الطفل ناجي محمد الحنك، وطفل آخر أصيبا بانفجار لغم في حريب نهم من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية أثناء سيطرتها على المنطقة. Advertisements وزرعت مليشيا الحوثي منطقة حريب نهم والمناطق المجاورة لها بآلاف الألغام استهدفت المزارع والطرق والمنازل، قبل أن تحررها قوات الجيش الوطني. وحصدت ألغام مليشيا الحوثي عدداً من أرواح المدنيين في حريب نهم بينهم نساء وأطفال، فيما لا تزال عدد من الألغام المزروعة تهدد حياة السكان. وسبق وأن تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من انتزاع مئات الألغام من المنطقة عقب تحريرها.

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