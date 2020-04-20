شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مصادر تكشف عن التهمة التي وجهها الحوثيون لاعتقال خالد الرويشان (تفاصيل خاصة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مقربة من الامن في العاصمة صنعاء عن التهمة التي وجهتها مليشيا الحوثي لاعتقال وزير الثقافة اليمني الأسبق والأديب والشاعر اليمني الكبير الأستاذ خالد الرويشان، الأحد، من داخل منزله في صنعاء .

وقالت المصادر أن “مليشيا الحوثي قامت، الأحد، باعتقال الرويشان بتهمة نهب كتب تراثية يمنية ومخطوطات أثرية قديمة وبيعها من أحد زعماء دول الخليج”. مرجحة أن “يتم تقديمه للمحاكمة بتهمة تهريب الآثار”.

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المصادر أوضحت أن “الشاعر اليمني الكبير خالد الرويشان أهدى السلطان هيثم بن طارق رئيس عمان الجديد، مجموعة من الكتب والمخطوطات الأثرية والتراثية اليمنية القديمة، تعود ملكيتها لوزارة الثقافة اليمنية”.

وقالت: “الرويشان حمل معه خلال زيارته الأخيرة إلى مسقط لتهنئة طارق بن هيثم بتوليه زمام الحكم في سلطنة عمان، العديد من الكتب والمخطوطات اليمنية القديمة من صنعاء، وأهداها لسلطان عمان الجديد”.

المصادر أضافت: إن “هيثم بن طارق وزير الثقافة العمانية السابق، وسلطان عمان حالياً، لطالما كان يلح على الرويشان حين كان وزير الثقافة اليمنية أن يقدم له عددا من الكتب والمخطوطات اليمنية القديمة”.

وتابعت: “كان هيثم بن طارق يعلل طلبه وإلحاحه بأن الكتب التراثية المطلوبة تهم الثقافة العمانية، بعدما اطلع عليها أثناء زيارته اليمن خلال تدشين فعاليات صنعاء عاصمة الثقافة العربية عام 2004م”.

وفقا للمصادر، فإن “جماعة الحوثي حين عرفت بالأمر وتأكدت من الخبر اتخذتها فرصة سانحة للانتقام من الرويشان الذي عرف بانتقاداته اللاذعة للحوثيين من داخل صنعاء فسارعت إلى اعتقاله على الفور”.

وتوقع مراقبون أن “تقدم جماعة الحوثي الرويشان للمحاكمة بتهمة تهريب الاثار، والاضرار بمركز الجمهورية اليمنية السيادي، باعتبار تلك المخطوطات ارثاً تاريخياً يتعلق بالهوية الوطنية، اضافة إلى تهمة استغلال المنصب في الاستحواذ على الاملاك العامة حينها”.

وظل الاديب خالد الرويشان، ظل منذ بداية الحرب في منزله بالعاصمة صنعاء، وينشر على صفحته منشورات مناهضة للحوثيين وانتقادات حادة لإجراءاتهم بجانب تأييده المعلن للشرعية والتحالف.

لكن جماعة الحوثي، لم تعتقله لحساسية مركزه في الاوساط الثقافية والأدبية، إضافة إلى كون ابن عمه، جلال الرويشان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.