شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : إعلان رسمي من وزارة الصحة في صنعاء.. بخصوص 500 حالة في يوم واحد فقط.. "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال يوسف الحاضري ناطق وزارة الصحة والسكان في حكومة صنعاء إن السلطات الصحية في صنعاء سجلت 500 حالة اشتباه بوباء الكوليرا يوم الجمعة فقط. أضاف إن إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا منذ بداية العام 2020 تجاوز الـ 80 ألف حالة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الحاضري قوله، إن الوضع الصحي متدهور في اليمن، مشيراً إلى أن السيول تعد أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء. وأشار إلى أن “البعوض الناقل للمرض يتكاثر نتيجة تراكم الأمطار، لأن السيول والأمطار تؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الكوليرا، كون البنية التحتية للمياه والصرف الصحي منهار”.

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