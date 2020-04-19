شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفه تسفر عن استشهاد العرادة وعدد من القادة في مأرب .. تفاصيل اولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في مأرب بمقتل الكثير من قيادتها العسكرية خلال المواجهات أبرزهم سالم صالح مسرعان أبوعاصم” وصالح بن علي سالم العرادة وغانم محسن ابو شيب العرادة ومرسل مقري ربيع الجهمي ومحمد علي الجاملي وعبدالله علي العمس الدولة وعبدالحق صالح القطيح الصالحي.أن قوات هادي تخوض منذ صباح اليوم السبت، معارك شرسة، مع مقاتلي جماعة الحوثي نفذت خلالها زحف عسكري كبير باتجاه معسكر كوفل في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وأكدت المصادر الذي نقل الخبر بأن الاشتباكات التي مازالت مستمرة بشكل كبير، وصلت باتجاه أسفل مناطق العلم. وأوضحت المصادر بأن مقاتلي جماعة الحوثي ، توغلت باتجاه مواقع قوات هادي في منطقة فجر عشره” بأطراف صرواح.

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