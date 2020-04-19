شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : أمير سعودي يكسر حاجز الصمت وينتقد العنصرية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، عن صمته وانتقد العنصرية ضد غير السعوديين في المملكة.

وقال "بن مساعد" في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "80٪ من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة.. ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا إلا هم)! هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟".

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وأضاف الأمير السعودي: "الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم، فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة .. وهذا ليس ذنبهم"، على حد قوله.

وتأتي تغريدة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مع تسجيل السعودية قفزة بأعداد الإصابات اليومية إذ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1132 إصابة جديدة، السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8274 شخصًا.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، لسعودي عمره 34 عامًا وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عامًا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة.

وأشار مسؤولو الصحة السعودية في مرات عدة سابقة إلى أن المرض يتفشى بشكل كبير في أماكن إقامة العمالة، بالإضافة إلى الأحياء المكتظة في المملكة.

وكان الملك سلمان، أصدر قرارًا بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.