شكرا لمتابعة خبر عن محمد جميح : يكشف العرض المستور الذي قدمه الحوثيين لـ’’خالد الرويشان,, قبل إعتقاله وكيف كان الرد صادمآ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الساسي والكاتب المعروف محمد جميح عن العرض الذي قدمه لوزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان قبل أن تعتقله جماعة الحوثي فجر اليوم.

وقال جميح في مقال نشرته وسائل الإعلام " قبل فترة .. اتواصلت مع خالد الرويشان وقلت: دعنا نرتب خروجك من صنعاء إلى مأرب، أخشى عليك سفاهة السفهاء..."

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فكان رد الرويشان " أنا في بيتي، ولن أخرج منه." حد قوله.

صيرة بوست تنشر نص المقال

منذ اليوم الأول لدخول الحوثيين صنعاء، كان خالد الرويشان في موقف واضح منهم.

لم يدس رأسه في الرمال، شأن غيره ممن آثر السلامة، أو أراد فتات جماعة الحوثي من مال أو جاه.

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لم يقف في المنطقة الرمادية، لكي يخدع النور بأنه صديقه، ويوهم الظلام بأنه حليفه...

بل برز شامخاً كأعمدة عرش بلقيس، يتحدى في عين العاصفة...

ظل الرويشان يقارع السحر بالثقافة، يتصدى للسلاح بالكلمة القوية الصادقة.

ظل يقارع الإماميين الجدد وهو وسطهم في صنعاء.

حاول البعض تشويه صورة الرويشان...

قالوا إنه لو لم يكن يخدم الحوثيين لما تركوه ينتقدهم وهو في صنعاء!

شكك البعض-عن قصد-في حقيقة معارضة الرويشان للحوثيين، بسبب أنهم لم يعتقلوه، رغم أنهم لم يدعوا صوتاً معارضاً إلا نكلوا به!

تساءل هذا البعض: لماذا يغض الحوثيون الطرف عن الرويشان؟!

اليوم خطف الحوثيون خالد الرويشان...

وليت أن الذين في قلوبهم مرض وصلوا إلى علاج لشكوكهم...

لكنهم حتى وقد اعتقل الرويشان، استمروا يقولون: اعتقله الحوثيون ليلمعوه!

الرويشان لا يحتاج إلى التلميع، لسبب بسيط، وهو أنه معدن نفيس، والمعادن النفيسة يكمن بريقها في داخلها...

عمر الإنسان لا يحسب بعدد السنوات، ولكن بعدد المواقف، وبما أن الأعمار كذلك، فلا شك عندي أن مواقف الرويشان قد كتبت له الخلود...

قبل فترة، أشيع أن الحوثيين اعتقلوا الرويشان، فتواصلت معه للاطمئنان عليه، قلت له: هل لك من خدمة؟

قال: شكراً، ما نستغني...

قلت: دعنا نرتب خروجك من صنعاء إلى مأرب، أخشى عليك سفاهة السفهاء...

قال بإصرار: أنا في بيتي، ولن أخرج منه.

أيها الصديق العزيز: لن ينال منك الإماميون الجدد إلا كما نال أسلافهم من الزبيري العظيم...

وكما ذهب سحر آل حميد الدين، وبقيت عصا الزبيري تلقف ما يأفكون، فستذهب تعاويذ آل بدر الدين وستبقى عصاك تسقط سحرهم، وكلماتك تلتهم الكهنوت مهما حاول أن يغيبك في ظلمات السجون.