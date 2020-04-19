شكرا لمتابعة خبر عن العثور على جثة امرأة متوفية داخل منزلها في مدينة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر مواطنون على امراة متوفية داخل منزلها بحي التواهي بعدن صباح الأحد.

وقال مواطنون لصحيفة "عدن الغد" انهم عثروا على امراة تبلغ من العمر 70 عام متوفية في منزلها وهي بحالة تعفن منذ عده ايام .

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وعلى الفور قامت شرطة التواهي بالنزول الى موقع السكن وفحص الجثة وتم نقلها الى ثلاجة مستشفى الجمهورية وباشرت بعد ذلك بفتح التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث .

الجدير بالذكر ان المتوفية تسكن لوحدها في المنزل وتدعى ( ر ، ج ).