شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يستعيد مواقع استراتيجية في محافظة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية والقبائل، السبت، هجوماً خاطفاً على الحوثيين شرق مديرية الروض بمحافظة الجوف.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة سلسلة مواقع أبوربيع الاستراتيجية ومواقع أخرى مجاورة لها بعد معارك وصفت بالشرسة.

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وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية ورجال القبائل أوقعوا 15 قتيلاً وعشرات الجرحى عناصر الحوثي واغتنموا أسلحة خفيفة وثقيلة ومعدات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي تركتها عناصرهم بعدما لاذت بالفرار.