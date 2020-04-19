شكرا لمتابعة خبر عن قناة العربية : الحوثيون يعتقلون الأستاذ خالد الرويشان من داخل منزله في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية اليوم الاحد ان الحوثيين اقدمو على اعتقال وزير الثقافة الاسبق خالد الرويشان من داخل منزله وسط العاصمة صنعاء.

ونقلت قناة “العربية” السعودية عن مصادر وصفتها بالخاصة، قولها، إن جماعة الحوثي اختطفت الرويشان من منزله بصنعاء، ونقلته إلى جهة مجهولة، ولم تقدم أي معلومات إضافية عن الحادثة.

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ويُعد خالد الرويشان من أبرز الأقلام السياسية المعارضة لجماعة الحوثي، والذي عرف بكتاباته الناقدة لسياسة الجماعة.