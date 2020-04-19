شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنان تامر حسني يتزوج فتاة خارقة الجمال وليس لها مثيل ... ورغم ذلك ذهب ليخونها مع فتاة أخرى ..شاهدو كيف كانت ردت فعلها عندما اكتشفت خيانته .. (صور وتفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت مصممة الأزياء بسمة بوسيل الجدل بسبب منشور نشرته عن الخيانة، عبر حسابها على انستقرام، ليتساءل البعض هل كلماتها نابعة من تجربة شخصية؟ بسمة بوسيل نشرت منشوراً في خاصية "ستوري" على انستقرام، عبارة عن كلمات تقول: "إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنتِ".

وتفاعل متابعو بسمة بوسيل مع منشورها متسائلين، هل تمر علاقتها الزوجية مع تامر حسني بالارتباك؟ أم إنها مجرد كلمات أعجبتها ونشرتها عبر حسابها؟ لم يخل الأمر من تأكيد البعض إلى أن ربما بسمة بوسيل تقصد خيانة من نوع آخر، خيانة صداقة وعشرة أو خذلان من شخص عزيز، مشددين أن علينا عدم الربط بين كلماتها وعلاقتها مع زوجها تامر حسني.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• الفنان تامر حسني يتزوج فتاة خارقة الجمال وليس لها مثيل ... ورغم ذلك ذهب ليخونها مع فتاة أخرى ..شاهدو كيف كانت ردت فعلها عندما اكتشفت خيانته .. (صور وتفاصيل)

• عاجـــل : وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد

• مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تدلي باعتراف جريء : كنت على علاقة مع هذا الرجل ومارست معه الجنس ..لكن النهاية كانت صادمة .."فيديو"

• 4 طرق لإثارة زوجتك جنسياً دون أن تلمسها .. سوف تصبح مجنونة عليك وتبحث عنك في كل وقت وحين

Advertisements

• أسد يخطف عروسة من يد عريسها بعد يوم وأحد من زواجهم .. شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما شاهد الأسد يمزق جسد الفتاة ..(فيديو وصور مرعبة)

* زوجة الفنان راغب علامة تقع بالمحظور وتنشر صورتها وهي بالحمام مع شخص آخر غير زوجها.. شاهد

• تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

• شاهد.. مواجهة نارية بين مذيعة الجزيرة "غادة عويس" والسعودي "آل الشيخ" .. اتهمها بجهاد النكاح، فردت عليه بعبارة قاتلة افقدته صوابه وكشفت عن فضيحته الكبرى التي يفعلها يوميا آخر الليل.. (صور)

-----------------------



لكن بسمة نفت هذه​ الشائعات عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "هو من امتى كانت الخيانة عبارة عن خيانة زوجية، هادي 24 ساعة وأنا كانتفرج على تفاهة الناس وسطحيتهم يا ريت كل الناس المريضة لي على صفحتي تعمل انفولو".