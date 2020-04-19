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صنعاء - ياسمين الخيامي - 2 من المغتربين يباغتون الجميع ويقدمون على الانتحار في هذه المنطقة..والسلطات السعودية تلقي القبض على 34 من المخالفين لحظر التجوال بينهم يمنيين

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