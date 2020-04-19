شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة..اول تعليق رسمي من الحوثيين بشأن مصير الوزير المختطف خالد الرويشان والكشف عن العقوبات المرعبة التي تنتظره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة..اول تعليق رسمي من الحوثيين بشأن مصير الوزير المختطف خالد الرويشان والكشف عن العقوبات المرعبة التي تنتظره



اعلن حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين ان خالد الرويشان هو مواطن يمني وسيخضع لمحاكمة عادلة والقضاء هو الذي سيقرر مصيره .

واضاف في منشور له على صحته في موقع التواصل قائلا" على الوزير السابق ان يعي تماما ان لا احد سينفعه لا القبائل ولا احد فهؤلاء لا يهتمون بخالد الرويشان ولا بغيره وكل ما يهمهم مصالحهم الشخصية .

وسخر ناشطون من حديث العزي قائلين ان العدالة لن تكون موجودة ولا وجود لها فلو كانت موجودة لتم اعتقاله بالطرق القانونية وليس اقتحام منزله وخطفه من بين اولاده وارهاب العائلة كلها .

وكانت ميليشيا الحوثي قد داهمت صباح اليوم الأحد، منزل الشاعر والأديب خالد الرويشان في العاصمة صنعاء، وقامت باعتقاله، وفقاً لمنشور لنجله “وضاح” على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

2 من المغتربين يباغتون الجميع ويقدمون على الانتحار في هذه المنطقة..والسلطات السعودية تلقي القبض على 34 من المخالفين لحظر التجوال بينهم يمنيين

عاجل وفي غاية الخطورة..اول تعليق رسمي من الحوثيين بشأن مصير الوزير المختطف خالد الرويشان والكشف عن العقوبات المرعبة التي تنتظره

مرسوم ملكي من الملك سلمان لاعفاء هذه الفئة من المغتربين اليمنيين من الرسوم المالية للمرافقين..ووزاة الموارد البشرية تعلن رسميا انها بدأت بتنفيذ الامر الملكي

الفنانة احلام تصعق كل القطريين وتعترف على الهواء مباشرة ان عشقها وحبيبها الاول هو إماراتي ولا تزل تعشقه أكثر من زوجها القطري مبارك الهاجري ( فيديو صادم )

طفل يمني يبكي كل المغتربين ويهز وجدانهم بعد ان فضح امه في قاعة المحكمة واخبر القاضي ماذا تفعل في البيت..فجن حنون القاضي ولم يصدق ما يسمع



السلطات السعودية تشتبه بأحد المطاعم وتراقبه..وعندما اقتحمته الشرطة كانت المفاجئة التي صدمت الجميع وجعلت ضابط الحملة لا يصدق ما تراه عيناه

حسناء سعودية من اصول يمنية تباغت الجميع وتتحدى السلطات السعودية وتصف رجال الامن السعوديين بانهم كلاب..شاهد الخاتمة المأساوية ومصيرها المرعب( فيديو صادم )

ممثل يمني يذرف دموع التماسيح ويقوم بتمثيلية حقيرة لخداع الاجهزة الامنية..ولكن حدثت مفاجئة غير متوقعة قلبت الامور رأسا على عقب وجعلته يندم على فعلته

عاجل..الملك سلمان يباغت الجميع بمرسوم ملكي عاجل يمنع طرد العمال من الشركات ومنحهم الراتب كاملا حتى لو توقفت الشركات عن العمل

اليمنيين يباغتون ضاحي خلفان بهدية كبيرة لا تقدر بثمن، شاهد الهدية اليمنية التي اعجبت كل حكام الامارات وجعلتهم يخجلون من تصرفات ضاحي ( 2 صور للهدية اليمنية )

وردنا الان ..السلطات السعودية تباغت كل المغتربين وتصدر بيان عاجل لخرق حظر التجوال بالسيارة الخاصة دون التعرض للعقاب ( 5 خطوات )

Advertisements

أمريكية اشتبهت بشباب عرب ينقلون صناديق مجهولة بجوار منزلها..وحين اكتشفت محتواها كانت المفاجأة الصادمة التي صعقتها وجعلتها تطلق صرخة مدوية ( صورة )

أمير قطر لا يخشى القوة السعودية ولا المخابرات الاماراتية..لكن هذه الشيخة القطرية ارعبت الامير تميم وهزت اركان الاسرة الحاكمة في قطر..لن تصدق ماذا فعلت هذه الشيخة

وردنا قبل قليل..الدوريات الامنية تلقي القبض على 34 مخالفا لقرار منع التجول في السعودية..شاهد ماهي جنسياتهم والعقاب الصارم الذي تعرضو له

ولي عهد ابو ظبي يباغت الجنوبيين بطعنة غادرة ويؤكد ان الانفصال او الوحدة شان يمني لاعلاقة للامارات به..وقيادي في الانتقالي يتهم الامارات بخذلان الجنوبيين



هادي يدق ساعة الصفر بتوجيهات صارمة لــ3 قادة عسكريين لحسم لمعركة..والجبواني يتدخل ويربك قيادات الانتقالي..ومهلة 24 ساعة فقط لاقتحام عدن والسيطرة عليها



وردنا الان..قناة العربية توقف كل برامجها وتباغت الجميع بخبر صاعق وكارثي صدم كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها..لن تصدق ماذا فعل الحوثيين ( صورة )



هل تذكرون المعارضة السعودية هدى العمري التي اقسمت بالله انها ستنهي حكم الاسرة المالكة في السعودية..شاهد ما حدث لها اليوم وصعق الجميع ( فيديو صادم )



صورة نادرة للحوثي مع ابنته الحسناء تنشر لأول مرة..شاهد ما اجملها دون مكياج ولا مساحيق..والمفاجئة بالاسم الذي اطلقه عليها ( صورة نادرة )

أمير سعودي من الاسرة الحاكمة يصعق السعوديين ويدافع عن المغتربين بطريقة فريدة لم يسبق ان فعلها اي امير سعودي..لن تصدق ماقاله هذا الامير الشجاع ( صورة )

وردنا الان..وزارة الداخلية تباغت المغتربين بقرارات جديدة بشأن تجديد الاقامات واعفائهم من اجراءات انتهاء تاشيرة الخروج والعودة ( نص القرارت الجديدة )

هل تذكرون القيادي الحوثي الذي اقسم بالله ان يقتحم مأرب ولا يصوم رمضان الا فيها ..شاهد بالصورة كيف استقبله الشيخ سلطان العرادة لتحقيق رغبته (صورة صادمة )



وأفادت مصادر محلية في منطقة خولان “التي ينتمي إليها الرويشان” بأن قبائل خولان بدأت تحتشد إلى منطقة الشرزة لمناقشة قضية اختطاف الرويشان من قبل ميليشيا الحوثي.

وتعد منطقة الشرزة منطقة تجمع هامة لقبائل خولان لمناقشة قضاياها الهامة.

وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي وبعد أن رأت استعداد القبائل أرسلت قيادات حوثية بينهم مشائخ من محافظة صنعاء كوساطة إلى قبائل خولان ووعدت بالإفراج عن الرويشان.

واعتبرت شخصيات بارزة في خولان عملية اختطاف الرويشان افلاس للميليشيا الحوثية كما اعتبرها اخرون محاولة من قبل الميليشيا الحوثية لاخضاع قبيلة خولان الحدودية مع مأرب البوابة الشرقية لمحافظة صنعاء من خلال اعتقال رموزها.

وجدير ذكره ان الاعتقال جاء على خلفية منشور للرويشان نشره امس السبت ابدى اعجابه فيه بقصيدة تتغنى بـ “مأرب” كتبها الشاعر عامر السعيدي يوم الجمعة في وقت تتكبد فيه الميليشيا خسائر فادحة في محافظة مأرب.