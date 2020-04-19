عناصر إرهابية تلتحق باللواء الثالث حماية رئاسية في شقرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

افادت مصادر أمنية أنها رصدت إلتحاق عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب باللواء الثالث حماية رئاسية الذي يتمركز في مدينة شقرة في محافظة أبين، بعد أن وصلت مؤخرا ضمن تعزيزات قتالية تتأهب لاجتياح عدن.



ونقل موقع نيوز يمن عن تلك المصادر، إن قوات اللواء الثالث بقيادة لؤي الزامكي عززت صفوفها في شقرة بالعديد من العناصر الإرهابية المنتمين لتنظيم القاعدة من بينهم القيادي البارز في التنظيم مصطفى مهدي والذي أسندت له قيادة إحدى الكتائب في اللواء.

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وأضافت المصادر إن اللواء الثالث حماية رئاسية والمدعوم بالإرهابيين يعد العدة لشن عمليات انتحارية على مواقع القوات الجنوبية باتجاه مدينة زنجبار.

وأكدت قيادة قوات الحزام الأمني أن لديها قائمة طويلة بأسماء الإرهابيين الذين تم تجنيدهم في اللواء الثالث حماية رئاسية بعد هروبهم في الحملات الأخيرة التي شنتها قوات الحزام الأمني مسنودة بقوات اللواء الأول دعم وإسناد في مديرية مودية بأبين.

وعلى وقع ذلك، حذر مصدر في الحزام الأمني من أي أعمال إرهابية تقوم بها قوات اللواء الثالث حماية رئاسية ضد القوات الجنوبية، لافتا إلى أن قوات الحزام الأمني لن تقف مكتوفة الأيدي، وسترد بكل حزم وقوة لاجتثاث العناصر الإرهابية.