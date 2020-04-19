مسؤول محلي يكشف اسباب تدهور خدمة الكهرباء في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف مسؤول محلي في العاصمة عدن، اليوم الأحد، عن أسباب تدهول خدمة الكهرباء في المدينة خلال الاسابيع الماضية .



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ونقلت جريدة عدن الغد، عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، المهندس مجيب الشعبي ان أسباب تدهور خدمة الكهرباء في المدينة مؤخرا تعود إلى العجز في التوليد نتيجة لخروج إحدى المحطات الرئيسية عن الخدمة العام الماضي وعدم إصلاحها لعدم توفر قطع غيار حتى اليوم بالإضافة إلى خروج بعض التوليد في محطات المنصورة وخور مكسر عن الخدمة.

وأضاف مدير كهرباء عدن السبب الثاني في انقطاعات الكهرباء المتكررة مؤخرا عدم توفر مادة الديزل بالقدر الكافي .. مشيرا إلى أنه لم تتدخل حتى الآن أي جهة حكومية بإعادة محطة السعدي 60 ميجا المؤجرة رغم اقتراب شهر رمضان المبارك وانتشار الأوبئة في عدن.

وناشد الشعبي، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بسرعة التدخل لاعادة محطة السعدي 60 ميجا المؤجرة، ودول التحالف العربي والملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنقاذ الموقف وتوفير طاقة سريعة لإنقاذ المواطنين في عدن من الصيف الكارثي التي يحل بهم دون وجود كهرباء