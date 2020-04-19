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تحركات محلية في تعز وشبوة لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

تحركات محلية في تعز وشبوة لمواجهة كورونا

متابعات_ الخليج 365

شهدت محافظتي تعز وشبوة اليوم الأحد، تحركات محلية في إطار إجراءات وتدابير مواجهة أوفيد 19 .

 

وناقش اجتماع عقد في محافظة تعز، اليوم، ضم وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، ومدراء الأشغال والنظافة والأوقاف وعدد من المعنيين، مستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة من قِبل لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا خصوصا في الأسواق مع قدوم شهر رمضان المبارك.

 

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وتطرق الاجتماع إلى التقرير الخاص بالإجراءات المتخذة التي شملت حملات النظافة ورش المعقمات في الأسواق وأماكن التجمعات وحملات التعقيم وتوزيع المطهرات للمراكز الصحية.

 

وشدد الوكيل المخلافي، على أهمية الالتزام بكافة توجيهات لجنة الطوارئ الوزارية العامة، وأهمية تعزيز الوعي الصحي بين أوساط المجتمع .. مشيدا بالتفاعل والجهود المبذولة من جانب الجميع لإنجاح الحملات الهادفة لحماية المجتمع.

 

وفي شبوة، دشن أمين عام المجلس المحلي عبدربه هشله، ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم، ثلاثة برامج تدريب تستهدف 130 مشاركا من الكوادر الصحية والأمنية والعسكرية بالمحافظة بتمويل منظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة.

 

وتهدف البرامج التي تنفذ بالتعاون مع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة إلى تعريف المشاركين بطرق الوقاية من وباء فيروس كورونا وتعزيز القدرات الفنية والمهنية للكوادر الصحية في المحافظة.

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