- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحركات محلية في تعز وشبوة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
شهدت محافظتي تعز وشبوة اليوم الأحد، تحركات محلية في إطار إجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد أوفيد 19 .
وناقش اجتماع عقد في محافظة تعز، اليوم، ضم وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، ومدراء الأشغال والنظافة والأوقاف وعدد من المعنيين، مستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة من قِبل لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا خصوصا في الأسواق مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وتطرق الاجتماع إلى التقرير الخاص بالإجراءات المتخذة التي شملت حملات النظافة ورش المعقمات في الأسواق وأماكن التجمعات وحملات التعقيم وتوزيع المطهرات للمراكز الصحية.
وشدد الوكيل المخلافي، على أهمية الالتزام بكافة توجيهات لجنة الطوارئ الوزارية العامة، وأهمية تعزيز الوعي الصحي بين أوساط المجتمع .. مشيدا بالتفاعل والجهود المبذولة من جانب الجميع لإنجاح الحملات الهادفة لحماية المجتمع.
وفي شبوة، دشن أمين عام المجلس المحلي عبدربه هشله، ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم، ثلاثة برامج تدريب تستهدف 130 مشاركا من الكوادر الصحية والأمنية والعسكرية بالمحافظة بتمويل منظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة.
وتهدف البرامج التي تنفذ بالتعاون مع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة إلى تعريف المشاركين بطرق الوقاية من وباء فيروس كورونا وتعزيز القدرات الفنية والمهنية للكوادر الصحية في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحركات محلية في تعز وشبوة لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.