نائب الرئيس يطلع على أوضاع محافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

إطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على أوضاع محافظة المهرة وسير العملية التنموية فيها وأداء مختلف الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية .

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جاء ذلك في إتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد، مع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الحكومية .

كما استمع نائب الرئيس إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطة المحلية للاستعداد لمواجهة أي مخاطر صحية في ظل الأزمة التي يعيشها العالم جراء انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)، مشدداً على اتخاذ التدابير اللازمة والتقيد بالإرشادات والتوجيهات لوزارة الصحة والجهات المعنية.

من جانبه نوه محافظ المحافظة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة، مشيراً إلى سير العمل في مختلف المكاتب التنفيذية والأجهزة الحكومية بما فيه مصلحة واطمئنان أبناء المحافظة.