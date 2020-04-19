الجعدي : لن ننهزم من قبل حزب الإرهاب والمتاجرين بالدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

وجه الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، رسالة نارية إلى قوات حزب الإصلاح التي تحتشد في شقرة وتهدد بإجتياح عاصمة أبين زنجبار والعاصمة عدن .



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وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "لن تهزمنا حشود مهزومة ، سوف ندافع عن جنوبنا بالغالي والنفيس ولن نتراجع عن تحقيق أهداف شعبنا ، لن ننهزم من قبل حزب الإرهاب والشعوذة والدجل ، المتاجرين بالدين والفاسدين وأكلة السحت" .

وأضاف "إن دماء الشهداء قد رسمت نهج سيرنا ولن نحيد عن ذلك ولن نتراجع وما يزال فينا عرق ينبض" .

وتواصل قوات حزب الإصلاح تحتشد في مديرية شقرة، وتطالب باسم الشرعية بتسليم مدينة زنجبار عاصمة أبين مالم ستقوم بإجتياحها وإحتياح العاصمة عدن .