شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نصيحه ترامب للامريكيين في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا خلال شهر رمضان، أسوة بالتدابير التي فرضت خلال أعياد الفصح، وسط استياء البعض من القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة.

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تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد أن طُلب منه الرد على تغريدة أعاد نشرها معلق محافظ تساءل على ما يبدو ما إذا كان المسلمون سيُعاملون بنفس الصرامة التي عومل بها المسيحيون الذين خالفوا قواعد التباعد الاجتماعي.

ليرد ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي "أعتقد أنه قد يكون هناك فرق"، مضيفا "سنرى ما سيحدث، لأنني رأيت الكثير من التفاوت في هذا البلد".

وتابع "يلاحقون الكنائس المسيحية لكنهم لا يميلون لملاحقة المساجد".

وشهر رمضان الذي يبدأ نهاية الأسبوع الجاري، يأتي بعد أيام على عيد الفصح، وقد تجاهل بعض المسيحيين قواعد الصحة العامة وحضروا المراسم الدينية سرا.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الأئمة سيرفضون تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي، أجاب ترامب "لا، لا أعتقد ذلك البتة".

وأضاف "أنا شخص يؤمن بالمعتقد الديني. ولا يهم ما هو معتقدك الديني. لكن يبدو أن السياسيين هنا يعاملون الأديان المختلفة بشكل مختلف تماما".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع جماعات دينية في أنحاء البلاد لإغلاق أبوابها.

وحضت "الجمعية الاسلامية لأمريكا الشمالية" وخبراء طب مسلمون، على تعليق صلاة الجماعة وتجمعات أخرى.

بدورهم أجبر اليهود الأمريكيون على إقامة مراسم الفصح اليهودي على الإنترنت عندما بدأت عطلة العيد في الثامن من الشهر الجاري.

ورغم تدابير مماثلة اتخذت لدى غالبية الطوائف المسيحية، توفي قس في فرجينيا واصل إلقاء العظات متجاهلا قواعد الحجر المنزلي، قبل أسبوع إثر إصابته بالفيروس.

وتم توقيف اثنين من قساوسة كنيستين كبيريين في فلوريدا ولويزيانا بتهمة مخالفة أوامر الحجر المنزلي.