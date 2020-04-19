البحسني يحث القادة العسكريين والأمنين على تعزيز العمل المشترك لخدمة الوطن والمواطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حث محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، القادة العسكريين والأمنيين على تعزيز الدور الأمني المشترك ومضاعفة العمل الأمني لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .



جاء ذلك خلال إجتماعه صباح اليوم بالقادة الأمنيين والعسكريين بساحل ووادي حضرموت، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري.

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وفي الإجتماع وجه المحافظ "البحسني" بتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية بالمحافظة لمواجهة وباء فيروس كورونا "كوفيد ١٩"، وتنفيذ كل الخطط الاحترازية منه، لحماية المواطنين في حضرموت.

وشكر الأجهزة الأمنية والعسكرية في كافة مدن ومناطق حضرموت على إنجاحهم لحظر التجوال، وتقديمهم المساعدة والخدمة للمواطنين خلال ساعاته؛ موجهاً كذلك بتكثيف الجهود والعمل لمواصلته حتى زوال الخطر عن حضرموت.

حضر الاجتماع كلٌ من قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، و مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي، ومدير أمن وشرطة وادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني، ورئيس شعبة الاستخبارات بالمنطقة العسكرية الثانية العميد محمد اليميني، ورئيس العمليات المشتركة بالمحافظة العميد ركن عمر البكري، والناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري