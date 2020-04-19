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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تطلق حملة لتوفير 10 ملايين وجبة للأسر المتعففة خلال شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق حملة لتوفير 10 ملايين وجبة للأسر المتعففة خلال شهر رمضان الفضيل .
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات له بتويتر، "وجهنا اليوم بإطلاق حملة لتوفير "١٠ ملايين وجبة" أو ما يعادلها من طرود غذائية خلال الشهر الفضيل للأفراد والأسر المتعففة" .. موضحاً أن الحملة ستكون بإشراف الشيخة هند بنت مكتوم التي قال أنها أقرب وأنبل من وجدت لرعاية هذه الحملة الانسانية في هذا الأوقات الاستثنائية ..
واضاف "إطعام الطعام وخاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل هي أولوية إنسانية ومجتمعية تفرضها ظروف أكبر أزمة يمر بها العالم من حولنا" .
وتابع "أزمة أظهرت معدن دولتنا الأصيل وروح الخير المتجذرة في المجتمع.. لن يمرض أحد .. ولن يحتاج أحد .. ولن يجوع أحد على أرض الإمارات دون أن يهتم به الجميع" .
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