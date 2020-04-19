الوليدي يوضح حقيقة وجود حالة إشتباه بكورونا في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، وكيل وزارة الصحة لشؤون الرعاية الأولية، الدكتور، علي الوليدي، حقيقة وجود حالة إشتباه بفيروس كورونا المستجد في مدينة عدن، والتي تداولتها وسائل الإعلام المحلية أمس .



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وقال الوليدي في منشور له على حسابه في الفيسبوك، أنه في يوم الخميس الموافق 16 ابريل تم ابلاغ غرفة العمليات المركزيه بوزارة الصحة العامة والسكان بوجود حالة مرضية مشتبة لمواطن يمني في العاصمة –عدن- وفورا تم تكليف فريق الاستجابة السريعة بالنزول الميداني وذلك لغرض التحري واخذ العيينات بحسب البروتكول المعتمد لمثل هذة الحالة ووفقا لتعليمات ودليل منظمة الصحة العالمية .

واضاف أنه بعد التحري الدقيق واخذ الفحوصات الاولية من قبل فريق الاستجابة السريعه مثل التاريخ المرضي والعلامات السريريه ومطابقتها بالتعريف القياسي لمنظمة الصحة العالمية فقد اتضح بان المريض يشكو من اعتلال حاد بالجهاز التنفسي ( ذات الرئه ) منذ عشرون يوما ولاتنطبق هذة العلامات اكلينكيا ( سريريا ) مع التعريف القياسي لفيروس كرونا.

وتابع "وحرصا من وزارة الصحة العامة والسكان على سلامة المواطنين وابلاغهم بكل صدق وشفافية فقد تم تكليف فريق الاستجابة باخذ ثلاث عيينات مخبرية من المريض على فترات ( كل 24 ساعة عينه ) لفحص فيروس كرونا بجهاز PCR في مختبرات الصحة العامه في عدن" .. مضيفاً أنه سيتم الكشف عن النتائج فور جاهزيتها خلال 24 ساعه القادمة