شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بعد الفحص والتاكد تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في عدن ومصدر طبي يؤكد ذلك!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الطبيب العدني المعروف د/ وليد البكيلي ان حالة الاصابة بفيروس كورونا تم تأكيدها في عدن . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وأكد البكيلي ان مصدر طبي دولي أكد له ان حالة الاصابة التي اكتشفت بمستشفى الريادة تم تأكيدها . وأوضح الوليدي ان لاحل للناس في عدن إلا بالوقاية الصحية والتباعد المجتمعي ولا شيء غيره.

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