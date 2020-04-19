ورد للتو: الف اصابة بكورونا خلال 24 ساعه تسجل كرقم قياسي في المملكة السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية أنها سجلت أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، إن الوزارة سجلت 1088 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية وأضاف إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المملكة بلغ حتى الآن 9362 حالة.

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