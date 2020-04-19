شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل خولان تحتشد في منطقة "الشرزة" على خلفية اعتقال "الرويشان" والمليشيا تعد الافراج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داهمت ميليشيا الحوثي صباح اليوم الأحد، منزل الشاعر والأديب خالد الرويشان في العاصمة صنعاء، وقامت باعتقاله، وفقاً لمنشور لنجله "وضاح" على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأفادت مصادر محلية في منطقة خولان "التي ينتمي إليها الرويشان" بأن قبائل خولان بدأت تحتشد إلى منطقة الشرزة لمناقشة قضية اختطاف الرويشان من قبل ميليشيا الحوثي.

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وتعد منطقة الشرزة منطقة تجمع هامة لقبائل خولان لمناقشة قضاياها الهامة.

وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي وبعد أن رأت استعداد القبائل أرسلت قيادات حوثية بينهم مشائخ من محافظة صنعاء كوساطة إلى قبائل خولان ووعدت بالإفراج عن الرويشان.

واعتبرت شخصيات بارزة في خولان عملية اختطاف الرويشان افلاس للميليشيا الحوثية كما اعتبرها اخرون محاولة من قبل الميليشيا الحوثية لاخضاع قبيلة خولان الحدودية مع مأرب البوابة الشرقية لمحافظة صنعاء من خلال اعتقال رموزها.

وجدير ذكره ان الاعتقال جاء على خلفية منشور للرويشان نشره امس السبت ابدى اعجابه فيه بقصيدة تتغنى بـ "مأرب" كتبها الشاعر عامر السعيدي يوم الجمعة في وقت تتكبد فيه الميليشيا خسائر فادحة في محافظة مأرب.