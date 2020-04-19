شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: 40 الف مغترب يغادرون هذه الدولة الخليجية.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع تصاعد حدة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وخسارة الملايين لوظائفهم حول العالم، لم تكن الإمارات بمنأى عما حدث مع تعليق تام لكافة الأنشطة الاقتصادية في إطار خطة الحكومة لمواجهة الوباء في بلد من أكبر بلدان العالم من حيث إجراء فحوص الفيروس لكل مليون نسمة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وفي أحدث علامة على تضرر الوافدين من تعليق الأنشطة الاقتصادية، تقدم نحو 40 ألف باكستاني بطلبات لمغادرة الإمارات، بحسب ما نقلته صحيفة "خليج تايمز" عن القنصل العام لباكستان في الإمارات أمجد علي.

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