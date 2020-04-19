شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعية تبسط سيطرتها على اهم المواقع الاستراتيجة بعد تحقيقها انتصارات جديده بالجوف(تفاصيل واردة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر عسكري، سيطرة قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، السبت، على مواقع استراتيجية شرق مديرية الروض. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وقال المصدر الذي نقل عنه "إعلام المنطقة العسكرية السابعة" إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تمكنوا من تحرير سلسلة مواقع "أبو ربيع" الاستراتيجية ومواقع اخرى مجاورة لها. وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل 15 حوثيا، واغتنام أسلحة خفيفة وثقيلة ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين كانت في هذه المواقع . بالتزامن من ذلك أسقطت قوات الجيش طائرة مسيرة حوثية في جبهة الجدفر شرقي مدينة الحزم. وتأتي هذه المعارك استمراراً للانتصارات التي تحققها قوات الجيش في محافظة الجوف، وبعد يومين من استعادة السيطرة على معسكر الخنجر الاستراتيجي.

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